Bizarre bocht van 180 graden: 'done deal' teruggeschroefd, Anderlecht redt toptalent uit Mechelse klauwen

Een vreemd transferverhaal tussen Anderlecht en KV Mechelen. De 18-jarige linksachter Nail Mouhta-Sebtaoui leek helemaal rond met Malinwa, maar blijft uiteindelijk toch bij Anderlecht.

Twee dagen geleden leek alles nog in kannen en kruiken en zou de 18-jarige linksachter Nail Mouhta-Sebtaoui RSC Anderlecht (waar hij geen profcontract heeft) verlaten voor een contract bij KV Mechelen. Daarna zou hij meteen mogen rijpen bij zusterclub Helmond Sport.

De medische testen waren al afgerond, enkel de handtekeningen ontbraken nog. Maar Anderlecht schoot ineens wakker en net voor het allemaal officieel gemaakt zou worden, veranderde ook Sebtaoui van gedacht. De linksback blijkt wel nog een toekomst te hebben bij paars-wit, waar ze hem nu uiteraard ook een contract zullen aanbieden. Een bocht van 180 graden dus.

Sebtaoui zette grote stappen de voorbije maanden bij Futures Anderlecht

Maar waarom dan nu wel? Tot vorig seizoen was Sebtaoui nog niet in beeld bij de Futures. Dit seizoen is hij door de vele vertrekkers wel basisspeler en doet hij het beter dan verwacht. Anderlecht had niet verwacht dat er iemand hem nu al zou willen wegkapen en wilde het einde van het seizoen afwachten.

Maar de nieuwe jeugdbazen werden er op attent gemaakt dat Sebtaoui grote stappen gezet had het voorbije half jaar. Een linksback uit de eigen opleiding laat je ook niet zomaar gaan. Het is een positie die niet zo makkelijk in te vullen is. Anderlecht kon dan ook vrij makkelijk de aanbieding van KVM overtreffen.