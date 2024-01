Standpunt ingenomen: Mark van Bommel én Sven Jaecques hebben op Gouden Schoen iets te zeggen over Marc Overmars

De schorsing van Marc Overmars werd vorige week door de FIFA wereldwijd gemaakt. En dus is vraag: wat nu met de sterke man van Antwerp? Op het Gala van de Gouden Schoen was hij alvast niet.

Een ontslag of een schorsing van de activiteiten voor Marc Overmars? Of toch een achterpoortje zoeken om hem te laten aanblijven? Dat leek de voorbije week de hamvraag voor Royal Antwerp FC. Tot op heden is er nog geen beslissing gevallen.

De Nederlander zelf verkoos om niet naar het Gala van de Gouden Schoen te komen op donderdagavond, al kreeg hij er wel veel steun vanuit eigen rangen. "Ik wil hem ook bedanken en noemen, ook al is hij hier niet. Hij zit zeker thuis te kijken", aldus Mark van Bommel toen die uitgeroepen werd tot coach van het jaar.

Sven Jaecques neemt het op voor Marc Overmars

En ook Sven Jaecques heeft zich uitgelaten over de man die de transfers regelt bij stamnummer 1. "Hij wilde zijn aanwezigheid het evenement niet laten overschaduwen, maar hij verdiende het om hier te zijn", aldus Jaecques in Het Laatste Nieuws.

"Iemand wereldwijd schorsen is buiten proportie. Maar laat ons eerst kijken waar we staan, op dit moment is dat nog heel onduidelijk. Zodra we iets meer weten, gaan we uiteraard communiceren."