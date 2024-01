Vanhaezebrouck maakt vergelijking met eersteprovincialer na pijnlijke nederlaag: "Bij White Star Lauwe zou dat ook niet mogen"

KAA Gent ging voor de tweede keer in drie dagen in eigen huis onderuit. Na de nederlaag in de Beker van België tegen Club Brugge werd nu ook in de competitie verloren van KV Mechelen. Met 'dank' aan twee verdedigende fouten.

Bij de 0-1 was het de jonge Brian Agbor die verkeerd ontzette met de kop, bij de 1-2 was het Ismaël Kandouss die vreselijk in de fout ging. "Het is heel jammer voor Agbor. Het is tegenslag, maar het mag natuurlijk ook niet gebeuren." "Bij de U18 of jong Gent zou ook iedereen erover spreken, maar hij moet nog stappen zetten en heeft nog niet te veel fouten gemaakt, dan ga je daar nog anders mee om", aldus Hein Vanhaezebrouck over zijn jonge verdediger. Fouten kunnen niet op dit niveau Toch was hij ook kritisch voor de zaak en de tegendoelpunten: "Als je zo goals weggeeft, dan zal je geen matchen kunnen winnen. We waren niet efficiënt voorin en ook niet achterin. Als dit zou gebeuren bij mijn favoriete ploeg White Star Lauwe, dan zouden ze daar ook voor andere spelers kiezen." "Op dit niveau kunnen dat soort fouten niet", aldus nog Vanhaezebrouck. Ter informatie: WS Lauwe staat momenteel vijfde in de eerste provinciale West-Vlaanderen.