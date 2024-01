Zaak Eddy Snelders neemt onverwachte wending met zware feiten: "Twintigtal vrouwen"

Eddy Snelders kwam eind vorig jaar in het oog van de storm voor exhibitionisme. Maar onderzoek heeft aangetoond dat er nog veel meer aan de hand is.

Voetbalcommentator Eddy Snelders werd vorig jaar door Sporza geschorst nadat hij beschuldigd werd van exhibitionisme. Maar blijkbaar is er nog meer aan de hand.

Toen de zaak losbarstte hebben speurders een huiszoeking gedaan in de burelen van zijn firma in Brasschaat en harde schijven, laptops en geheugenkaartjes in beslag genomen.

Daarop werden beelden gevonden van meisjes en vrouwen die met een spy camera gemaakt waren, zo schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Die beelden zouden gemaakt zijn in het vakantiehuis van Snelders in de Ardennen. Dat buitenverblijf leende Snelders blijkbaar graag uit aan vrienden en kennissen en nu blijkt dus ook waarom.

Het zou gaan om beelden van een twintigtal vrouwen, zo schrijft de krant. Beelden van naakte vrouwen onder de douche, van vrouwen op het toilet, van mensen die zich opmaken voor de spiegel, klinkt het.

Snelders is dus ook in verdenking gesteld wegens voyeurisme. De speurders proberen nu de personen op de beelden te identificeren. Mogelijk zitten er ook minderjarigen bij.

Toen de feiten van exhibitionisme uitkwamen, reageerde zijn schoondochter en advocate Nele Somers, ex-Miss Belgian Beauty, in het televisieprogramma van Gert Verhulst al op de feiten.