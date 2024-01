🎥 "Daarom won Aad De Mos Europacup II met Mechelen" en "Neem hem tegen zichzelf in bescherming": Nederlandse analist door de mangel gehaald na heel bizarre rekensom

Aad De Mos is een man van de gekke berekeningen. Eerder kwam hij al eens met "21 is gelijk aan 5", nu heeft hij een nieuwe uitlating gedaan waar ze in Nederland vooral hartelijk moeten om lachen.

Wij kennen Aad De Mos vooral als gewezen coach van KV Mechelen, Anderlecht en Standard. Met die eerste club won hij zelfs de Beker voor Bekerwinnaars. Ondertussen is de Nederlander al jaren een gevierd analist.

In het verleden werd hij als coach al meermaals aangepakt op zijn rekentalenten, of een gebrek aan rekentalent. Hij goochelde al meermaals met cijfers en dat leverde ook al heel wat compilaties op over wat hij allemaal zei.

En ook anno 2024 is het weer raak. Op ESPN kwam hij met een krasse uitspraak: "Ajax gaat vandaag acht punten pakken." AZ verloor twee punten, Twente verloor drie punten en als Ajax dan ook wint dan zijn dat dus acht punten. De commentator liet zich meteen uit over de zaak: "Daarom won Aad Europacup II met KV Mechelen." Ook Hans Kraaij Junior was aan het natellen in de studio.

🧮 Een rekenlesje met Aad de Mos:



"Ajax gaat vandaag 8 puntjes pakken" 🤨 pic.twitter.com/aDfmgaLWNp — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2024

De reacties op de sociale media logen er uiteraard ook niet om:

Neem die man toch in bescherming tegen zichzelf joh — Jan (@Pogbaii) January 21, 2024

Neem die man toch in bescherming tegen zichzelf joh — Jan (@Pogbaii) January 21, 2024