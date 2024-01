Anderlecht weet dat het nu of nooit is: zo verzwakt zal Union niet meer aan de aftrap verschijnen

Anderlecht staat voor een seizoensbepalende dubbele confrontatie met Union SG. In de beker krijgen ze een sterk gedecimeerd Union tegenover zich. Het is dus nu of nooit, want de Brusselse buren gaan alleen maar sterker worden naarmate het seizoen vordert.

Anderlecht kwam er op de openingsspeeldag in het Dudenpark niet aan te pas. Het werd 2-0 voor Union, maar die score had veel hoger kunnen zijn. Nu moet gezegd dat paars-wit ook niet klaar was voor die confrontatie. Van die opstelling zijn er nog vier basisspelers over: Vertonghen, Debast, Dreyer en Dolberg.

En ook Patris stond toen op het veld en die is er nu door de blessure van Sardella ingekomen. Het Anderlechtse middenveld met Diawara, Ashimeru en Arnstad werd toen onder de voet gelopen door Vanhoutte, Lynen, Puertas, Nieuwkoop en later Lazare.

Puertas, waarschijnlijk niet

Van die vijf speelt er donderdag waarschijnlijk geen enkele, of het moet zijn dat Puertas zijn enkel op wonderbaarlijke wijze in vier dagen tijd helemaal klaar is voor de dienst. Twee zijn er getransfereerd, maar dat werd met gemak opgevangen.

Donderdag bestaat het middenveld van Union waarschijnlijk uit Sadiki, Rasmussen en Terho. Die laatste zou dan van de linkse flank meer centraal gaan spelen, in een aanvallende rol. Maar tegen STVV liet die alvast geen te beste indruk achter. Teklab zou dan in de ploeg kunnen komen op links en Castro-Montes op rechts.

Indien Algerije vanavond uitgeschakeld wordt op de Afrika Cup, zou Union nog moeite kunnen doen om Amoura tegen woensdagavond in België te krijgen, maar die kans is bijzonder klein. Ayensa en Nilsson zullen het vooraan moeten zien te rooien. Of Rodriguez, die toch begint te klimmen in de hiërarchie van de spitsen.

Anderlecht heeft ook zijn zorgen

Maar het is allemaal toch een niveautje minder dan wat er normaal gezien op het veld staat. Vooral Puertas - we wachten nog af - zou gemist worden. Met zijn 17 assists is die niet te vervangen.

Anderlecht kan dan weer met zijn op papier bijna sterkst mogelijke ploeg aantreden, maar daar zijn ook zorgen. Vertonghen, Verschaeren en Hazard speelden op Leuven hun slechtste match van het seizoen. Niet verwonderlijk na hun blessures, maar toch zorgwekkend voor Brian Riemer.

Dolberg staat al vijf matchen droog en er was een groot gebrek aan creativiteit. Het is nu of nooit voor Anderlecht, maar geld durven wij ook niet inzetten op de recordkampioen. Union SG, dat heeft immers al genoeg verrast de afgelopen drie jaar.