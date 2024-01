Antwerp komt met officiële mededeling over Marc Overmars

Marc Overmars werd onlangs wereldwijd geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag van in zijn tijd bij Ajax. Zo komt Antwerp plots zonder TD te zitten. Overmars gaat echter in beroep.

Overmars komt veel in het nieuws de laatste tijd omwille van zijn schorsing. Spelers en supporters van Antwerp staken hem een hart onder de riem met een spandoek waarop te lezen staat: "Overmars, voor altijd achter je". Hier kwam al veel kritiek op. Nu kwam de club zelf met een officieel statement.

'De club is gisteren ingelicht door de entourage van Marc Overmars dat hij in beroep is gegaan tegen de beslissing van FIFA om de sanctie, opgelegd door de KNVB, wereldwijd te maken. Een dergelijk beroep betreft niet de inhoud van de sanctie aan zich maar wel de uitbreiding die volgens hen buitenproportioneel is. RAFC heeft begrip voor die beslissing', klinkt het op de clubwebsite.

'Bij de komst van Marc Overmars naar RAFC in maart 2022 heeft de club gemeld dat we een zorgvuldige en weloverwogen beslissing hadden genomen. Wij zijn nog steeds van mening dat iedereen een tweede kans moet krijgen. Marc Overmars zal zijn verleden met zich mee blijven dragen en zal blijvend moeten bewijzen dat hij daaruit heeft geleerd. Er zijn ook ondubbelzinnige afspraken gemaakt omdat een veilig werkklimaat voor al onze spelers en medewerkers een prioriteit is en omdat wij een nultolerantie hanteren op het vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer.'

De Great Old zal Overmars wel openlijk steunen. 'We zullen als club de uitspraak respecteren maar willen collectief de persoon steunen die wij de voorbije 2 jaar als mens en als professional mochten leren kennen. Dit zonder enige uitspraak te doen over wat er in het verleden is gebeurd. We hebben het volste vertrouwen dat we ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op een positieve en veilige werkomgeving.'