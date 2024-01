Marc Degryse komt met zeer opvallend idee: "Laat Igor De Camargo vijf minuten meedoen"

Woensdagnamiddag werken RWDM en KAS Eupen hun wedstrijd van afgelopen weekend af. Die werd stopgezet door wangedrag van RWDM-aanhangers.

Er stond veel druk op de ketel bij RWDM. Enkele supporters gingen daags voor de partij van afgelopen zondag met de spelerskern in gesprek en eisten bij verlies het ontslag van coach Cladio Caçapa. Maar daar bleef het niet bij.

Bij een 0-1 achterstand werd de wedstrijd kort voor het einde definitief stopgezet wegens wangedrag van RWDM-fans. Op woensdagnamiddag worden de laatste vijf minuten van de wedstrijd gespeeld. "Het is eigenlijk te zot voor woorden, maar hoe dieper je erover nadenkt, hoe interessanter het wordt", merkte Marc Degryse op bij Het Laatste Nieuws.

En of het interessant kan worden. "Je kan het in feite vergelijken met basketbal, waar ze een ‘play’ voorbereiden. Wie moet waar staan? En wie wil je aan de bal krijgen?"

Degryse kwam nog met een opvallend idee. "Igor De Camargo zit bij RWDM, hé. Wel, laat hem vijf minuten meedoen. Dat moet toch wel nog lukken? Nee, serieus. De Camargo wist destijds heel goed wat hij in zulke situaties moest doen. Zijn timing was uitstekend. De Camargo zou perfect weten waar hij moet staan als Mercier aan de bal is."