Mark van Bommel houdt zich niet in en prikt naar het Antwerp-bestuur: "Ik vind het een koopje"

Antwerp gaat naar de halve finales van de beker, maar voor Mark van Bommel en zijn spelers is hét gespreksonderwerp van het moment natuurlijk het nakende vertrek van Arthur Vermeeren. De Nederlander ziet zijn middenvelder niet graag gaan.

De trainer van Antwerp geeft vrank en vrij zijn mening over de transferprijs voor Vermeeren. "Ik kan bedragen in de lucht gaan gooien. Als ze bij Antwerp tevreden zijn, zijn ze tevreden. Voor mij heeft Arthur ontzettend veel waarde", laat Van Bommel verstaan dat hij niet omver valt van de afgesproken prijs.

Alleen maar lof voor Vermeeren

"Hij heeft zichzelf beter gemaakt, elke situatie herkent hij steeds beter", gaat Van Bommel verder met zijn lofrede voor zijn speler. "Hij ziet het én kan het uitvoeren. Sommigen kunnen het uitvoeren, maar zien het niet. Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar dit is echt een topspeler."

© photonews

"Het zijn de wetten van het topvoetbal dat een minder grote club zijn sterkhouders ziet vertrekken naar een topclub", legt de coach zich er bij neer. "Voor ons is het zonde dat hij weggaat. Binnen een paar jaar ga je daar nog dingen van zien. 25 miljoen, ik vind het een koopje."

Vooral ook met het oog op de toekomst. "Op het moment dat hij bij Atlético vaker speelt, gaat hij meteen veel meer waard zijn." Al is Van Bommel ook realistisch genoeg om te beseffen dat Antwerp geen 'neen' kan zeggen als clubs met meer middelen over de brug komen.

Antwerp kan nog geen 'neen' zeggen

"Zo ver zijn wij niet. We zijn geen topclub die zulke bedragen kan weigeren. Dat is een kwestie van jaren. We hebben vorig seizoen misschien gespeeld als een topclub, maar wij zijn geen topclub."