Only in Belgium? RWDM speelt wedstrijd met 18(!) spelers door ... hiaat in bondsreglement

RWDM en Eupen speelden woensdagnamiddag de laatste vijf minuten (en heel wat extra tijd) van de wedstrijd die zondag werd gestaakt door onlusten met de supporters van de thuisploeg. En ook bij de reprise zagen we weer iets geks gebeuren.

Het was en is sowieso al één van de gekste wedstrijden van het seizoen, eentje van hoop en al tien-elf minuten inclusief blessuretijd. De omkadering bij de rechtenhouders was letterlijk en figuurlijk langer dan de match zelf.

Aan journalistieke aandacht geen gebrek, want er was méér volk geaccrediteerd dan oorspronkelijk bij de wedstrijd van zondag. Dat zegt ook op verschillende manieren wel iets. De uitslag? Daar veranderde (gelukkig) niets meer aan.

Zeven wissels in totaal voor RWDM tegen Eupen

Het gekste moment was misschien wel dat RWDM aan de wedstrijd begon met de Japanner Shuto Abe en den Braziliaan Romildo Del Piage. Die zaten zondag niet eens op de bank bij de Brusselaars, maar mochten nu wel spelen door - hoe kan het ook anders in België? - een hiaat in het reglement.

© photonews

In Nederland en andere landen is het reglement wél al sluitend en kunnen er geen andere mensen plots aan de aftrap staan van de herstart. Als er iemand ziek of geblesseerd is, dan is er zelfs een doktersbriefje nodig om maar iets te zeggen. Niets daarvan in België.

Het bondsreglement is niet waterdicht, ook al voerden beide ploegen al vijf wissels door zondag en zou er dus van wisselen in principe geen sprake kunnen zijn. Toch mocht het dus, waardoor er dus 18 spelers van RWDM in één wedstrijd aan speelminuten kwamen.