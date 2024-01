Spelers van Anderlecht, Club Brugge en KRC Genk zien coach ontslagen worden

De groepsfase van de Afrika Cup heeft al voor de nodige verrassingen gezorgd. Zo zijn Ivoorkust, Algerije en Ghana in de groepsfase gesneuveld. Het wordt dus een vroegtijdige terugkeer naar België voor Lazare Amani, Mohamed Amoura, maar ook voor Majeed Ashimeru, Joseph Paintsil en Denis Odoi.

En als gevolg van de vroege uitschakeling van Ghana werd bondscoach Chris Hughton (65 jaar) ontslagen. Ghana heeft geen enkele wedstrijd gewonnen in de groepsfase. Na een zeer teleurstellend gelijkspel tegen Mozambique (2-2), hield het Egypte op een gelijkspel (2-2). Nadien werd er verloren van Kaapverdië, de verrassing van deze groep.

Ghana werd derde in zijn groep, maar had aan twee punten niet genoeg om bij de beste derdes te zijn. Chris Hughton, van Ierse afkomst, heeft slechts 12 wedstrijden als bondscoach aan het roer gestaan bij Ghana.

The Ghana Football Association wishes to announce that Chris Hughton has been relieved of his duties as head coach of the senior National team with immediate effect.https://t.co/MjDiKZZfPV