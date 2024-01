Antwerp heeft vervanger van Vermeeren mogelijk al 'in huis', maar er zijn nog clubs geïnteresseerd

Wat als Antwerp de vervanger van Arthur Vermeeren al in huis heeft? Nu goed, op dit moment speelt hij buitenshuis. Pierre Dwomoh is immers nog steeds eigendom van The Great Old, maar voetbalt op dit moment bij RWDM.

Dwomoh zou een interessante piste zijn voor Antwerp, maar RWDM zal hem ook niet zonder slag of stoot laten vertrekken moest de interesse om hem terug te halen concreet worden. Er werd al eens gepolst door een scout van Antwerp, maar gesprekken met de Brusselaars zijn er nog niet. En de tijd is kort. Want RWDM heeft geen overschot aan Belgen en een vertrek van de 19-jarige middenvelder - die altijd in de basis staat - zou moeten opgevangen worden. Dwomoh heeft wel al gebotst met Mark van Bommel, die hem daarop naar de B-kern verwees. Buitenlandse interesse Sindsdien is Antwerp echter contact blijven houden met zijn entourage. En ze horen enkel positieve signalen uit het Edmond Machtensstadion. Maar er is ook interesse vanuit het buitenland voor de beloftevolle middenvelder. Leicester, Lens en Marseille volgen hem al een tijdje. En ook Italiaanse clubs als Verona en Inter hebben al scouts gestuurd om hem te bekijken. Of het straks concreet wordt, hangt dus van meerdere factoren af. Maar toch een piste om in het oog te houden.