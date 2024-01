'KAA Gent wil toeslaan op transfermarkt en gaat vol voor speler die ook Antwerp en Anderlecht in de gaten hadden'

KAA Gent heeft flink wat geld ontvangen met de verkoop van Gift Orban en Malick Fofana. Tijd om versterking te halen dus.

KAA Gent zou op weg zijn om Franck Surdez over te nemen. Dat meldt Het Nieuwsblad. Surdez is een linksvoor die momenteel in de Zwitserse tweede klasse speelt.

De Buffalo's praten met zijn club Neuchâtel Xamax over een mogelijke transfer. De Zwitserse club zou graag nog één miljoen euro krijgen voor hun 21-jarige aanvaller.

Antwerp en Anderlecht zouden hem ook in de gaten hebben gehouden de laatste tijd. Nu lijkt het er toch op dat KAA Gent met hem aan de haal gaat. Zelf zou hij graag willen overkomen. Surdez zit dit seizoen aan 9 doelpunten en 7 assists in 19 wedstrijden.