Uit schrik voor Chelsea: Club Brugge gaat kassa in de orde van CDK-transfer horen rinkelen

De onderhandelingen over Antonio Nusa lijken in een stroomversnelling gekomen te zijn. Tottenham wil absoluut niet naast het Noorse toptalent grijpen en Club Brugge staat sterk in zijn schoenen. Dat levert waarschijnlijk een toptransferprijs op.

Tottenham wil nu al een deal voor de zomer rond krijgen. Dat zou betekenen dat ze Nusa nog de rest van het seizoen in Jan Breydel laten. Maar intussen is ook uitgelekt dat Chelsea en Newcastle United in de dans willen springen. Uiteraard ook twee clubs met enorme financiële middelen. Chelsea moet echter eerst spelers verkopen om niet in gevaar te komen met de FFP-regels. En dus wil Tottenham het nu zo snel mogelijk beklinken vooraleer er kapers op de kust komen. Dat wil wel zeggen dat ze flink in de portefeuille zullen moeten tasten. Naar berichten uit Engeland gaat hij ook meer opbrengen dan Arthur Vermeeren. Het zou gaan om 27 miljoen euro dat met bonussen nog een stuk over de 30 miljoen kan gaan en zelfs in de buurt van de 35 miljoen voor Charles De Ketelaere kan komen. Wordt zonder twijfel vervolgd...