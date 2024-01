📷 OFFICIEEL: Arthur Vermeeren tekent tot 2030 en is een speler van Atletico Madrid

Het is gebeurd. Arthur Vermeeren heeft getekend bij Atletico Madrid en verlaat Antwerp op zijn 18e.

Het zat eraan te komen, maar nu heeft Atletico Madrid het ook officieel bevestigd. Arthur Vermeeren speelt vanaf nu bij de Spaanse topclub. Hij tekende er een contract tot 2030, en dus niet 2029 zoals eerder werd verwacht.

Atletico is duidelijk en terecht trots op zijn nieuwe speler. 'We hebben een van de meest getalenteerde middenvelders met de grootste uitstraling op Europees en wereldniveau in onze club opgenomen', klinkt het op de clubwebsite.

Maandag wordt een speciale dag voor de 18-jarige middenvelder. Dan wordt hij voorgesteld bij de club. 'Aanstaande maandag 29 januari om 13:30 uur wordt hij gepresenteerd als nieuwe speler van Atlético Madrid tijdens een presentatieceremonie die zal plaatsvinden in het Auditorium van het Cívitas Metropolitano.'