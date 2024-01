Anderlecht zal verdere stappen ondernemen nadat Discipliniaire Raad beslist dat wedstrijd tegen KRC Genk moet herspeeld worden

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat de wedstrijd tussen Anderlecht en KRC Genk van afgelopen jaar opnieuw gespeeld zal worden. Walter Damen, advocaat van Anderlecht, reageerde al op de beslissing.

De Disciplinaire Raad besliste vrijdag dat de wedstrijd Anderlecht-Genk opnieuw gespeeld wordt. Er werd geoordeeld dat dat de wedstrijdleiding het reglement bij de bewuste penaltyfase foutief heeft toegepast.

"Dit is een verbijsterende beslissing", reageerde de advocaat van Anderlecht, Walter Damen, bij Het Laatste Nieuws. "Wat de Disciplinaire Raad hier eigenlijk zegt is dat elke fout van een scheidsrechter, vanaf nu sowieso gesanctioneerd kan worden met een fout tegen het spelreglement. En dat alle scheidsrechters eigenlijk maar beter veel meer tijd moeten nemen alvorens ze een beslissing nemen op het veld. Wij zijn ontdaan door deze beslissing."

"Wij gaan zeker in beroep", maakt Damen duidelijk. "Alleen is het bij de bondsinstanties op dit moment niet duidelijk waar wij dat moeten doen. Is dat het BAS of is dat de Evocatiecommissie? Wij krijgen op verschillende plaatsen verschillende adviezen."

"Het is spijtig genoeg een kakofonie aan regels waar de bondsinstanties zelf niet aan uit kunnen. We gaan nu rustig de tijd nemen om te kijken wat de volgende stap zal zijn, maar dat we het hier niet bij laten is duidelijk", besluit de advocaat.