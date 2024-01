Challenger Pro League wordt nog wat spannender: Lommel SK wint met ruime cijfers van SL16 en komt zeer dicht bij leidersplaats

Lommel SK heeft vrijdagavond met 0-4 gewonnen van SL16. Een geweldige tweede helft van de Limburgers was voldoende voor de drie punten.

Na een kwartier spelen scoorde Lommel SK, maar het doelpunt werd afgekeurd. Verder kwamen de Limburgers aan enkele kansen, maar het bleef 0-0 voor de rust.

Na de koffie vloog Lommel er pas echt in. Op het uur maakte Vancsa, die in de eerste helft zijn doelpunt afgekeurd zag worden, de 0-1. De beloften van Standard incasseerden in minuut 72 een tweede keer toen Lalic de bal tegen de netten werkte.

Een minuut later stond Sales aan het kanon, 0-3. Uiteindelijk besloot Vetokele de wedstrijd door in 90e minuut het leer nog een laatste keer in doel te knallen.

Door de nieuwe overwinning klimt Lommel naar een gedeelde vierde plaats in het klassement. De Challenger Pro League wordt zo nog wat spannender want de Limburgers tellen nu 31 punten, slechts twee minder dan leider Beerschot.