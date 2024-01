Club Brugge gaat vol voor nieuw toptalent ter vervanging van Nusa, maar... zal diep in de zakken moeten tasten

Het staat zo goed als vast dat Antonio Nusa aan het einde van het seizoen Club Brugge verlaat. Blauw-zwart heeft echter een nieuw raspaardje op het oog, maar zal moeten concurreren met de Europese subtop. En dus diep in de portefeuille tasten.

Club wil Momodou Sonko overtuigen om naar Jan Breydel af te zakken. De 18-jarige winger van Zweeds landskampioen Häcken is echter bijzonder gegeerd in Europa en omstreken. RB Leipzig en Barcelona zien ook wel iets in hem, net als Bologna.

Serieuze concurrentie, maar Sonko staat dan ook te boek als toptalent. Club zal de volle pot moeten betalen en dat is geen 4 miljoen, zoals zijn marktwaarde staat aangegeven op Transfermarkt. Zijn huidige waarde wordt door zijn club al op 9 miljoen geschat. Veel geld voor een tiener.

In 40 matchen voor Häcken heeft hij wel al 14 keer gescoord. Met zijn snelheid en techniek is hij echter de ideale opvolger van Nusa, menen ze in Brugge.