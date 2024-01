Nog een tegenslag voor Vanhaezebrouck: speler komt geblesseerd terug van Afrika Cup

Angola heeft drie spelers, onder wie Nurio Fortuna (AA Gent), verloren in aanloop naar de achtste finale van de Afrika Cup tegen Namibië, zaterdag in het Ivoriaanse Bouaké. Dat heeft de bondscoach Pedro Gonçalves vrijdag bekendgemaakt.

Nurio Fortuna heeft volgens de Angolese voetbalbond (FAF) een spierscheur van graad 2. De linksachter is teruggekeerd naar AA Gent "om zich te laten behandelen", stelde Gonçalves. "Hij hoopt nog terug te keren wanneer hij hersteld is."

Fortuna maakte in de groepsfase de 90 minuten vol tegen Algerije (1-1) en Mauritanië (3-1 zege).

Verder werd middenvelder Loide Augusto omwille van disciplinaire redenen uit de selectie gezet. Hij speelde de eerste match tegen Algerije. Inacio Miguel is opgeroepen om hem te vervangen.

Middenvelder Benedito Mambuene Mukendi of kortweg 'Beni', die geen minuut speelde in Ivoorkust, verliet de selectie dan weer "omdat hij niet genoeg speelde", aldus Gonçalves.

Angola bereikte twee keer de kwartfinales in de geschiedenis van de Afrika Cup, in 2008 en 2010. (Belga)