OFFICIEEL: Rode Duivel heeft nieuwe (top)club gevonden op zoek naar speeltijd

Het is officieel: Leander Dendoncker is speler van Napoli. De in 1995 geboren speler komt op huurbasis van Aston Villa, met een aankoopoptie van 10 miljoen euro.

Woensdag heeft de speler medische keuringen ondergaan in Rome, en nu heeft de club uit Campanië zijn contract ingediend bij de Liga. De middenvelder verhuist naar Italië na 15 optredens voor Villa dit seizoen, waarbij hij eenmaal heeft gescoord tegen Manchester United op Old Trafford. Dendoncker tekende op de deadline day in september 2022 van Wolverhampton Wanderers en speelde vervolgens 21 wedstrijden tijdens zijn eerste seizoen op Villa Park. Dit seizoen waren zijn minuten schaars. Benieuwd of hij bij de Italiaanse topclub een basisplaats kan afdwingen.