Standard kan deze winter nog een aanvaller zien vertrekken en heeft al potentiële vervanger op het oog

Noah Ohio heeft sinds de tweede speeldag van de competitie geen basisplaats meer kunnen versieren bij Standard. Hij zou deze winter Sclessin kunnen verlaten.

Ondanks dat hij wordt beschouwd als een groot talent in Nederland, slaagt Noah Ohio er niet in om zijn plek te vinden bij Standard Luik. Zijn laatste basisplaats dateert van 4 augustus, tegen Union SG.

Noah Ohio op weg naar de uitgang bij Standard?

De 21-jarige aanvaller zit dus met een gebrek aan speeltijd. Hij zou natuurlijk niet tegen een vertrek zijn om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Volgens de informatie van Le Soir, die we kunnen bevestigen, zou Standard ook openstaan voor een vertrek van de Nederlandse jeugdinternational.

Verschillende Europese clubs, met name Italiaanse, hebben al gepolst naar hem. Hij werd in juli 2022 gekocht door de Rouches voor 1,2 miljoen euro. Vandaag schat Transfermarkt zijn waarde op 2 miljoen euro. Als vervanger is de jonge Henry Addo in beeld, een Ghanees die in de Servische competitie bij MSK Zilina speelt.