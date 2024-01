🎥 Laatste woorden van Arthur Vermeeren maken emoties los in Antwerpse kleedkamer

Arthur Vermeeren verliet Antwerp en tekende bij Atletico Madrid. Een serieuze stap voor de 18-jarige middenvelder, maar hij ging niet weg voor hij van iedereen afscheid had genomen.

De bekerwedstrijd OHL-Antwerp (2-3) was de laatste waar Vermeeren aanwezig was, wel als materiaalman. Na afloop nam hij afscheid van de fans en nam hij zijn tijd om foto's te nemen.

Zijn ploegmaats is hij natuurlijk ook niet vergeten. Antwerp postte een video op sociale media waarop te zien is hoe Vermeeren de kleedkamer toesprak na de bekeroverwinning.

"Bedankt voor alles, jongens", begon Vermeeren. "Iedereen kent mij wel en ik weet dat ik geen man ben van veel woorden. Maar het laatste anderhalf jaar was de mooiste periode uit mijn leven. We hebben dingen meegemaakt die nog niemand meegemaakt had. Deze momenten als team zullen we voor altijd meedragen. Ik ben heel erg dankbaar."

Op de video is te zien dat de laatste woorden van Vermeeren bij sommigen voor de nodige emoties zorgen. Hij zal in de Antwerpse kleedkamer ongetwijfeld gemist worden.