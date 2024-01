De rode kaarten en doelpunten waren in evenwicht in de Challenger Pro League

Zaterdag werd in de Challenger Pro League afgesloten met nog twee wedstrijden. Lierse op bezoek bij Seraing en Dender dat Patro Eisden ontving.

Seraing - Lierse

De Lierenaars moesten de verre verplaatsing maken naar het Luikse op zaterdagavond. Dit met hun nieuwste aanwinst Michkaël Tirpan direct in de basis. De wedstrijd begon echter in mineur voor Lierse want na 21 minuten stonden ze al achter na een strafschop van Pape Fall.

In de tweede helft konden ze echter de bordjes terug op gelijke hoogte zetten. Dit via Thibaut Van Acker ook via strafschop.

Bijna liep het helemaal mis bij Lierse want in de 77ste minuut viel Daan Vekemans in. Amper één minuut later moest hij met een rode kaart het veld terug verlaten. Dit na een drieste tackle op een speler van Seraing.

Gescoord werd er echter niet meer en zo blijven beide ploegen in de onderste regionen van de Challenger Pro League staan.

FCV Dender - Patro Eisden

Dender was baas in de eerste helft. Ze hadden het balbezit en de beste kansen, maar scoren lukte echter niet. Dit was ook voor Patro Eisden van toepassing. Al kreeg Stijn Stijnen wel snel een gele kaart voor blijvend protest tegenover de scheidsrechter.

In de tweede helft kreeg Kevin Kiss van Patro Eisden in de 61ste minuut een rode kaart onder zijn neus geduwd. Hierdoor moesten de bezoekers met 10 verder.

Dender trok het laken naar zich toe, maar Patro Eisden toonde zich een paar maal gevaarlijk. Doelpunten vielen er echter niet. Hierdoor eindigde de wedstrijd op een brilscore.

Beide clubs blijven bovenaan meedraaien, maar kunnen na dit gelijkspel mogelijk wel de rol lossen met de koplopers.