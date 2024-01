Diego Simeone heeft meteen mooie woorden voor Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren heeft zijn transfer naar Atletico Madrid afgerond. Hij tekende er een contract tot 2030.

De transfer van Vermeeren werd vrijdagavond bekendgemaakt door Atletico Madrid. De jonge Rode Duivel sprak al over zijn transfer op de officiële kanalen van de club. Nu laat ook coach Diego Simeone zich uit over zijn nieuwste versterking.

"We zullen met hem aan de slag gaan om hem te helpen in zijn ontwikkeling", citeert Het Laatste Nieuws Simeone. "Hij zal ook zorgen voor interne concurrentie op het middenveld."

Simeone heeft nog wat mooie woorden voor Vermeeren. "Ik heb Arthur al gezegd dat leeftijd niet van tel is in het voetbal", gaat hij verder op zijn persconferentie. "Kijk naar Witsel: die is 35 en speelt elke wedstrijd. Hoe sneller hij zich aanpast hoe beter, want we geloven in zijn kwaliteiten en zijn potentieel. Maar hij zal moeten werken. Hij is al goed en heeft een mooie toekomst voor zich."