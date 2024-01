Standard Luik ziet sterkhouder vertrekken naar The Championship

Standard kent een zwak seizoen in de Jupiler Pro League en nu zien ze mogelijk nog één van hun sterkhouders vertrekken.

Hull City

Volgens zowel La Dernière Heure als transfergoeroe Fabrizio Romano vertrekt Noah Ohio bij Standard Luik. Hij zou alleen nog een medische keuring moeten ondergaan en dan is de transfer rond.

Hij vertrekt op uitleenbasis naar het Engelse Hull City in de The Championship. Verrassend is dat er voor de 21-jarige Nederlandse aanvaller geen aankoopclausule mee is opgenomen in de overeenkomst. Normaal gezien zou hij dus eind juni terug zijn bij Standard. Daar heeft hij nog een contract tot medio 2026.

Standard Luik

Ohio komt sinds de zomer van 2022 uit voor Standard Luik. Ze namen hem over van RB Leipzig voor 1.2 miljoen euro. Voordien verdedigde hij de kleuren van Manchester United, Manchester City, Vitesse en Almere.

Voor Standard kwam hij tot op heden 45 keer in actie. Daarin vond hij 6 keer de netten en gaf 5 assists.

Oranje

De Nederlandse aanvaller is ook een vaste waarde bij Jong Oranje. Daar kwam hij tot op heden in vier interlands in actie en daarin kwam hij driemaal tot scoren.