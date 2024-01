Alweer discussie over scheidsrechterlijke beslissingen in nadeel van Genk: "Kon anders opgelost worden"

Racing Genk kon ook nu de Limburgse derby niet winnen. De troepen van Wouter Vrancken gaven een 0-1 voorsprong in het slot alsnog uit handen. Toch toonde de coach zich tevreden.

"Zolang we met 11 tegen 11 stonden hadden we alles onder controle en creëerden wij de kansen. Als we puur naar de kwaliteit kijken, ben ik niet negatief. We hebben tot het einde van de match niet veel weggegeven, zelfs niet met 9 tegen 11", aldus Wouter Vrancken.

De kritiek van de oefenmeester is dat zijn jongens onvoldoende efficiënt waren. "We hadden controle over het spel en we creëerden momenten om kansen te creëren. Tot aan de rode kaart was het enige dat niet goed was opnieuw de efficiëntie."

"Die bal moet gewoon binnen in een paar fases. Tolu moet de bal altijd binnen rammen, Paintsil kwam één op één met de keeper. We moeten altijd een tweede goal maken en dan winnen we die wedstrijd."

Rode kaart Arteaga

Ook nu nam de scheidsrechter opnieuw enkele discutabele beslissingen in het nadeel van Genk die voor discussie vatbaar zijn. Zo kreeg Arteaga als enige speler rood toen tal van spelers met elkaar in de clinch gingen. "In een derby met alle emoties daar rond kon het anders opgelost worden", vindt Vrancken.

Ook over de strafschop had de coach een mening. "Als de ref voor die eerste fase penalty had gefloten, had ik daar beter mee kunnen leven dan met die tweede. Als de scheidsrechter deze penalty voor Sint-Truiden fluit, dan is het volgens mij ook penalty op Paintsil. Maar ik ga de focus op mijn eigen team houden."

"Ik ben heel tevreden al is het jammer dat we geen 3 punten hebben want die hadden we vandaag wel verdiend."