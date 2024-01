📷 'Heel goed nieuws voor KAA Gent? Target verlaat trainingskamp'

Vanmiddag werd al duidelijk dat KAA Gent volop wil inzetten op Momodou Sonko. De Buffalo’s zouden maar liefst 8 miljoen euro voor de linksbuiten van Häcken op tafel leggen.

Hij zou daarmee de duurste speler ooit zijn die KAA Gent gekocht heeft. Ook Club Brugge had de nodige interesse, maar zou nu afgehaakt hebben.

KAA Gent zou een contract aangeboden hebben tot juni 2029, zo meldt transferjournalist Sacha Tavolieri. Het goede nieuws van de Zweed zou alvast niet lang op zich laten wachten hebben.

Volgens Het Nieuwsblad zou Sonko het trainingskamp van Häcken in Marbella verlaten hebben en op weg zijn naar ons land om zijn medische proeven af te leggen, zo goed als zeker bij KAA Gent.

Transfergoeroe Fabrizio Romano post zelf een foto van Sonko op weg naar ons land. Volgens hem ligt er een contract tot 2028 klaar.

🚨 #UPDATE 🔵⚫️ #Clubbrugge OUT of the RACE. 🟡🇬🇲🇸🇪 Momodou Lamin Sonko set to join #KAAGent beating Blauw&Zwart interest. He’s Malick Fofana substitute. 💰 Transfer fee : 8M€ as told by @LucaBendoni 🇮🇹 ✍🏼 Contrat until June 2029. #mercato #JPL https://t.co/HlI0jnklEt pic.twitter.com/wqJEQjAuug

🚨🔵 KAA Gent have closed deal to sign 2005 born talent Momodou Sonko 🇸🇪



Agreement reached with Häcken on €8m deal, contract until June 2028.



Medical tests booked on Monday.



📸 Exclusive pic of Sonko on his way to Belgium with his agents! pic.twitter.com/FjpYh6XvAa