Straf! KAA Gent op weg om Club Brugge af te troeven: toptransfer van 8 miljoen euro in de maak

Er lijkt een absolute toptransfer in de maak bij KAA Gent. En een verrassende, want ze lijken Club Brugge te gaan aftroeven om de handtekening van Momodou Sonko.

Sonko is een 18-jarige winger van Zweeds landskampioen Häcken. Hij is bijzonder gegeerd in Europa en omstreken. RB Leipzig en Barcelona zien ook wel iets in hem, net als Bologna.

Serieuze concurrentie, maar Sonko staat dan ook te boek als toptalent. Zijn marktwaarde op Transfermarkt is allang niet meer up to date. Daar staat hij op 4 miljoen euro gewaardeerd, maar zijn club zou om en bij de 9 miljoen willen.

Gent ligt nu in poleposition om hem binnen te halen en wil een bod doen van maar liefst 8 miljoen. Een statement. Ook Club heeft nog concrete interesse.

In 40 matchen voor Häcken heeft hij al 14 keer gescoord. Met zijn snelheid en techniek is hij echter de ideale opvolger van Nusa, menen ze in Brugge..