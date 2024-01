🎥 Ref en VAR het zowaar oneens over cruciaal strafschopgeval in KVM - RWDM, wie heeft gelijk? "Het is schandalig"

Je krijgt niet vaak te zien dat de ref en de VAR het met mekaar oneens zijn. In KVM - RWDM was dat toch een feit, nadat de bezoekers een strafschop claimden voor handspel van Geoffry Hairemans.

KV Mechelen - RWDM was een dole match met tal van VAR-interventies. Eén van die momenten voltrok zich na bijna driekwart wedstrijd. Op een Molenbeekse vrije trap beroerde Mrabti de bal met het hoofd, maar Hairemans met de hand. VAR Bram Van Driessche riep scheids Brent Staessens naar het scherm. Die gaf geen penalty.

"Ik heb het niet gezien van op de bank. In moeilijke omstandigheden heeft de ref het goed gedaan. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en volgens hem was het geen hands. Ik neem dan aan dat hij het bij het juiste eind heeft", reageert KV Mechelen-trainer Besnik Hasi.

📺 | RWDM krijgt geen penalty voor deze fase. 🧐 #KVMRWDM pic.twitter.com/YCusl6EcPA — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) January 28, 2024

Uiteraard is er bij zijn collega Claudio Caçapa een ander geluid te horen. "Ik hou er niet van om veel te praten over de scheidsrechter. Tot dan floot hij elke keer tegen ons in een beslissende fase. Die ene keer dat het dan in ons voordeel kan uitdraaien, zegt hij dat het voor hem geen strafschop is."

"Voor de VAR was het wél penalty", benadrukt de coach van RWDM nog eens. "Dat is wat het betekent als hij de scheidsrechter naar het scherm roept. En dat kan ook een match veranderen, want op dat moment staat het 0-0. Het is schandalig, volgens mij."