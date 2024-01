Arthur Vermeeren legt uit waarom hij wel voor Atlético Madrid en dus niet voor andere topclubs heeft gekozen

Arthur Vermeeren is vandaag officieel voorgesteld als nieuwe speler van Atlético Madrid. De middenvelder is héél enthousiast over zijn transfer. "Ik heb heel duidelijke redenen om hier te komen voetballen."

Arthur Vermeeren zat afgelopen weekend dan wel in de wedstrijdselectie - speelminuten kreeg hij niét - maar het jeugdproduct van Antwerp FC werd vanmiddag pas officieel voorgesteld aan pers en publiek. De Rode Duivel lichtte zijn keuze voor Los Colchoneros toe.

"Voor mij was het belangrijk om bij een familiale club terecht te komen", aldus Vermeeren. "Ik had bij Atlético Madrid meteen een goed gevoel. Ik voelde me van bij mijn aankomst heel welkom. Iedereen was opvallend vriendelijk."

© photonews

De Rode Duivel ging vanzelfsprekend raad vragen bij Axel Witsel. "Ik heb met hem gesproken, maar eigenlijk had ik mijn keuze op dat moment al gemaakt. Al is het goed dat Axel hier ook is. Hij zal me helpen bij mijn integratie."

Ik heb met Axel Witsel gesproken, maar ik had mijn keuze op dat moment al gemaakt

"Ik kijk er enorm naar uit om onder Diego Simeone te trainen en te voetballen", besluit Vermeeren. "Hij is niet alleen een enorme goede coach, maar was vroeger ook een geweldige middenvelder. Ik kan héél véél van hem leren."