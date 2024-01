Dennis Praet op weg naar de Bosuil? Antwerp-coach Mark van Bommel heeft er dit over te zeggen

Royal Antwerp FC verloor zondagmiddag bij KAS Eupen. Trainer Mark van Bommel zag dat zijn team op het middenveld zijn topper Arthur Vermeeren danig miste.

Na het vertrek van Arthur Vermeeren naar Atletico Madrid was het Milan Smits die de honneurs waarnam op het middenveld. Hij werd na een moeilijke helft vervangen door Mahamadou Doumbia. Beiden zijn 19, onervaren en gewoon nog een categorie minder dan Vermeeren.

Dat is geen verwijt aan de beide jongelingen - er zo ingegooid worden is voor niemand makkelijk. Maar het viel wel op tegen een KAS Eupen waar spelers als Baiye, Möhwald en Magnée het middenveld van The Great Old de baas kon. En dat verwacht je niet op voorhand.

Dennis Praet op komst naar Antwerp?

"Arthur Vermeeren stond bij mij altijd als eerste op het blad. Het is niet toevallig dat hij bij de hele Europese top op de lijstjes stond", aldus Mark van Bommel na de nederlaag in Eupen. "Nu moeten we een oplossing zoeken."

En dus moet er snel een topper bijkomen, liefst met wat ervaring. Iedereen kijkt naar Dennis Praet. "We moeten zien wat de verkopende partij wil en wat de speler beslist." Antwerp en van Bommel hebben nog tot donderdag om hun kampioenschap te redden.