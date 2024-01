Dit is ook waarom Anderlecht zijn beste niveau niet haalt en dat is toch bijzonder zorgwekkend

Wanneer stond Anderlecht dit seizoen al eens voltallig aan de aftrap van een wedstrijd? Antwoord: geen enkele keer. We bedoelen dan dat alle spelers die voor een basisplaats in aanmerking komen beschikbaar waren. Dat is toch wel een verontrustende vaststelling.

Liggen in de lappenmand

Ludwig Augustinsson: spierblessure

Moussa N'Diaye: hamstringblessure

Killian Sardella: hamstringblessure

Thomas Delaney: spierblessure

Francis Amuzu: aanhechting spieren bekken

Hersteld, maar niet op beste niveau

Louis Patris: enkelblessure

Jan Vertonghen: enkelblessure

Kasper Dolberg: knie

Thorgan Hazard: knie

Yari Verschaeren: knie

Brian Riemer moet kiezen of delen tegenwoordig. Thorgan Hazard en Kasper Dolberg (de enige met een contactblessure) zijn niet helemaal fit nadat ze een groot deel van de stage moesten uitzitten en daarvoor ook een blessure opliepen. "Ze kunnen enkel naar hun beste niveau gaan als ze spelen", zuchtte Riemer gisteren nog.

Veel spierblessures

Jan Vertonghen staat ook weer vroeger dan verwacht op het veld, maar het is elke wedstrijd afwachten of zijn enkel geen nieuwe tik gaat krijgen. En Louis Patris slaagde er tegen OH Leuven in om zijn twee enkels in één wedstrijd te verstuiken.

En dat zijn dan nog de jongens die wel spelen. Momenteel liggen er vijf potentiële basisspelers voor langere tijd in de lappenmand. Allemaal met spierblessures. Er werd al gewezen naar het veld van paars-wit, dat er allesbehalve goed bij ligt.

Hoge trainingsintensiteit

Tegen Cercle vielen er zo vier spelers uit. Killian Sardella scheurde de hamstring en is nog voor onbepaalde tijd buiten strijd, net als Moussa N'Diaye. Augustinsson heeft ook een spierblessure opgelopen en voor Francis Amuzu zit het seizoen er zo goed als op nu hij geopereerd werd aan de aanhechting van de bekkenspieren.

De oorzaak van al die blessures is echter niet zo makkelijk te vinden. De zomervoorbereiding was bijzonder zwaar en het kan dat sommigen daar nu de weerslag van ondervinden. Ook zijn er een paar laat aangekomen die onmiddellijk veel moesten spelen.

Al is het ook vreemd dat er zoveel spierblessures zijn. De medische staf kan op elk moment zien wanneer een speler in het rood gaat of in de verzuringszone komt. Riemer wil graag dat elke speler de pressing kan uitvoeren die hij voor ogen heeft, maar dat is dit seizoen nog niet gelukt.

Zo komen ze tegen topploegen ook veelal in de problemen omdat het plan om de bal hoog te recupereren niet kan uitgevoerd worden. Een probleem waar een oplossing voor gevonden moet worden.