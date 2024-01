Gaan voor een transfer? Degryse zet Dolberg bij Club Brugge in de spits in plaats van Thiago

RSC Anderlecht slaagde er na acht opeenvolgende nederlagen eindelijk in een punt te pakken tegen Union SG. Nochtans kwam het op een 0-2-achterstand.

Union SG was duidelijk een maatje te groot voor RSC Anderlecht. Volgens Marc Degryse heeft de competitieleider een kern en een collectief dat veel sterker is dan dat van Anderlecht.

De analist noemt meteen namen, met Patris en Arnstad op de flanken tegen Union. “Met alle respect, maar die hebben niet de kwaliteit om Anderlecht een surplus te geven”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Al kun je nog andere namen noemen. “Ik heb ook Dreyer niet gezien. De situatie van Kasper Dolberg is voor mij heel duidelijk. Hij is een spits die moet spelen in een elftal dat beter is dan de tegenstander.”

Als hij dat doet, dan zal zijn ware talent naar boven komen. Een transfer naar Club Brugge zou de de aanvaller nog veel beter doen renderen.

“Zet Dolberg vandaag in Club Brugge en hij zal de doelpunten van Thiago ook maken - en zelfs nog meer, me dunkt. Maar de Deen is niet iemand die een minder goede ploeg kan meesleuren - letterlijk noch figuurlijk”, besluit Degryse.