Ex-toptalent Anderlecht legt uit waarom hij ermee stopt: "Ik wou niet in een rolstoel belanden"

Andy Kawaya heeft een punt gezet achter zijn professionele voetballoopbaan. De pas 27-jarige aanvaller werd als jeugdspeler van Anderlecht een grote toekomst toegedicht, maar dat is er door blessures nooit uitgekomen.

Kawaya nam de beslissing nadat hij een schrikwekkend moment meemaakte. "Je moet weten dat ik in mei 2021 aan mijn rug geopereerd ben, nadat ik tien maanden lang last had van een hernia. Na de operatie ben ik te snel teruggekomen, wat ervoor heeft gezorgd dat mijn lichaam niet goed kon stabiliseren", legt hij uit in LDH.

"Afgelopen augustus kreeg ik een terugval terwijl ik aan het trainen was met Lugo in de Spaanse tweede divisie. Na een training deed ik een dutje in het hotel en bij het ontwaken voelde ik mijn been niet meer."

"Ik heb meteen besloten te stoppen omdat ik wist dat het ernstig was. Opnieuw voetballen betekende het risico nemen om in een rolstoel te belanden, en dat wilde ik niet riskeren."

Vijf operaties

Het was niet de enige blessure die hem achtervolgde. "Ik ben drie keer aan mijn been geopereerd en twee keer aan mijn rug, met de laatste operatie in oktober vorig jaar. Er zijn vijf schroeven in mijn rug gezet."

"Het gaat veel beter, ook al kan ik nog niet rennen. Mijn rug was vanaf mijn geboorte al vatbaar voor beschadiging vanwege een afwijking. Toen ik mijn been brak in 2016 begonnen de fysieke problemen echt. Ik had een carrière vóór en een carrière na die blessure."