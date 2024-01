Vanhaezebrouck zal opgelucht zijn: deze week krijgt hij er nog een onverwachte speler bij

Mogelijk stuurt Hein Vanhaezebrouck een bedankkaartje aan Hugo Broos. Die knikkerde met Zuid-Afrika immers Marokko uit de Afrika Cup. Daardoor komt Tarik Tissoudali vroeger dan verwacht naar huis.

Broos verrichtte een regelrechte stunt door Marokko met 0-2 uit het toernooi te knikkeren. Makgopa zette de Zuid-Afrikanen vlak voor het uur op voorsprong, maar Marokko kreeg vijf minuten voor tijd de uitgelezen mogelijkheid om langszij te komen. Hakimi miste echter de penalty.

In de extra tijd viel Marokko nog met tienen na rechtstreeks rood voor Sofyan Amrabat (ex-Club Brugge). Mokoena bezegelde het lot van de Marokkanen uiteindelijk door even later de 0-2 te maken op vrijschop. Tarik Tissoudali kwam niet in actie en keert dus terug. Hij is dus op tijd klaar voor de match tegen Anderlecht van zondag.

Net als Bilal El Khannouss, waar Wouter Vrancken ook niet al te rouwig om zal zijn. De middenvelder kwam ook niet in actie tegen Zuid-Afrika.