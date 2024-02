OFFICIEEL: Belg krijgt na heel veel vijven en zessen dan toch zijn zin en heeft droomtransfer beet

Yorbe Vertessen speelde het de voorbije dagen hard, maar PSV Eindhoven heeft nu ingebonden en de Belgische aanvaller zijn zin gegeven. Het nieuws dat hij naar Berlijn trekt is bij deze dan ook officieel op Transfer Deadline Day.

Yorbe Vertessen kreeg dit weekend de toestemming van PSV om af te reizen naar Duitsland. Daar slaagde hij voor de medische testen bij Union Berlin, er lag meteen ook een contract op hem te wachten tot juni 2028.

Alles in kannen en kruiken ... tot Noa Lang zich blesseerde. Daardoor wilde De Lampenclub uit Eindhoven plots Vertessen niet meer laten gaan. Vertessen speelde het daarna hard en weigerde Berlijn te verlaten, in de hoop zo druk te kunnen zetten op de ketel.

Hij wachtte in Duitsland om zijn handtekening te zetten onder een contract bij Union Berlin. En dat is nu dus gelukt, want PSV heeft Vertessen zijn zin gegeven en hem laten vertrekken. De kans dat de leider in de Eredivisie zelf nog de markt op gaat is niet ondenkbaar.