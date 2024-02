Topkandidaat om Xavi op te volgen (en het is niét Klopp) reageert geschokt en boos als hem naar transfer wordt gevraagd

Wie wordt de nieuwe coach van FC Barcelona? De Catalaanse grootmacht moet op zoek naar een vervanger voor Xavi Hernandez. Eén van de grootste kandidaten haakt nu al af.

Dé topkandidaat - althans in de dromen van Joan Laporta en Deco - is Jürgen Klopp. De Duitser verlaat Liverpool FC voor een sabbatjaar, maar FC Barcelona gelooft dat hij kan overtuigd worden. Dat kan u VIA DEZE LINK nalezen.

Een rijtje lager op diezelfde lijst staat Mikel Arteta. De Spanjaard genoot als voetballer zijn opleiding op La Masia, leerde het trainersvak onder de vleugels van Pep Guardiola en laat Arsenal FC ondertussen al enkele seizoenen héél leuk voetballen.

Ik wil Arsenal FC niét verlaten. Ook niet voor FC Barcelona

"Van dat gerucht klopt helemaal niets", reageert Arteta in de Engelse kranten. "Meer zelfs: ik wil Arsenal zelfs niet verlaten. Ook niet voor Barcelona. Ik ben zelfs kwaad dat zo'n zaken worden gezegd en geschreven."