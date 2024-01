Het is Laporta én Deco menens: 'Barça gaat voor absolute stunt en wil Xavi vervangen door... Jürgen Klopp'

FC Barcelona moet op zoek naar een nieuwe coach om Xavi Hernandez te vervangen. Er passeerden al een pak namen op de geruchtenmolen, maar de Catalaanse grootmacht wil eerst proberen stunten. De lat ligt héél hoog.

Xavi Hernandez liet afgelopen weekend na de nederlaag tegen Villarreal CF weten dat hij na het seizoen stopt als coach van FC Barcelona. Het clubicoon gaf Barça opnieuw een gezicht, maar de voorbije maanden kwam er steeds meer kritiek na tegenvallende prestaties.

Ondertussen passeerden tal van namen de revue in de Spaanse kranten. Thiago Motta, Giovanni Van Bronckhorst, Hansi Flick, Luis Enrique en tal van anderen werden al genoemd om het roer over te nemen. Al is het plan A van Joan Laporta en Deco héél ambitieus.

Sabbatjaar? Of toch nieuw avontuur?

De voorzitter en sportief directeur van Barcelona willen er alles aan doen om Jürgen Klopp naar Camp Nou te halen. De Duitse coach van Liverpool FC liet ondertussen ook al weten dat hij aan zijn laatste maanden bezig is. Al zal Barça van héél ver moeten komen om hem te overtuigen om géén rustpauze te nemen...