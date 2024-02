Nu zijn we helemaal van het pad af! Reservenwedstrijd in amateurreeks moet herspeeld worden volgens Disciplinair Comité

Iedereen voorspelt een regen aan klachten in 1A, maar blijkbaar is het nu ook al doorgedrongen tot in de lagere reeksen. Het Disciplinair Comité heeft immers beslist dat de reservenwedstrijd tussen Berchem Sport en Tempo Overijse moet herspeeld worden.

Wat is er gebeurd? Tempo Overijse diende een klacht in omwille van een scheidsrechterlijke dwaling en kreeg gelijk van het Disciplinair Comité. Bij een 2-3-stand waren de spelers en coaches van Tempo nog aan het vieren toen het spel al hervat werd en Berchem zonder tegenstand kon scoren.

Omdat er nog een speler van Overijse op de helft van Berchem stond toen er opnieuw werd afgetrapt, ging het om een inbreuk tegen het wedstrijdreglement. Omdat Tempo het ook ervaarde als een gebrek aan fair play dienden ze klacht in en... moet de match nu herspeeld worden.

Waar zijn we in godsnaam mee bezig?

“Ik begrijp de frustratie van Tempo Overijse”, zegt Rudi Schwartz, jeugdvoorzitter van Berchem, in GvA. “Maar het gaat hier over een reservewedstrijd in een competitie zonder promotie of degradatie. Voor ons is dat jeugdvoetbal, bij onze reserven spelen alleen maar jonge gasten. Er staat echt heel weinig op het spel. Ik heb achteraf begrepen dat Overijse graag kampioen wil spelen. Maar moet dat op deze manier? Waar zijn we in godsnaam mee bezig?”