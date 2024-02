Ook veel onbegrip bij Anderlecht-spelers die 'gebrek aan aanvoelen' laken: "Moet Mario zijn handen in zijn broek steken?"

Er was wel degelijk veel discussie over de strafschop die Anderlecht tegen kreeg op het einde van de match in Mechelen. Er is contact, maar als je zelf gespeeld hebt weet je dat zoiets wel meer gebeurt als je draait en begint te rennen. Zo zag ook Théo Leoni het.

Het contact was er, maar het was niet de bedoeling. "Als je goed naar de beelden kijkt, zie je dat Mario zijn hoofd gebruikt en daarna, op het moment van rennen, zwaait hij met zijn armen. Hij heeft zijn armen nodig om te rennen. Wil je dat hij ze in zijn broek steekt?"

"Het is echt frustrerend. Vooral omdat, in de andere richting de afgelopen weken, ons vaak werd verteld dat we een strafschop verdienden, maar pas na de wedstrijden."

De eerste 30 minuten waren wel goed en daar trekt Leoni zich aan op. "Het was een van onze beste helften van dit seizoen", zei de middenvelder nog. "Dat zeiden we in de kleedkamer tijdens de rust. Helaas hebben we geen tweede doelpunt kunnen maken."

Al lijkt het er wel op dat er iets moet gevonden worden op de veldbezetting. De tegenstander kan Anderlecht te makkelijk lam leggen en dwingen ver van het doel te spelen.