Zorgwekkend punt bereikt bij Antwerp? Goots geeft zijn ongezouten mening

De wedstrijd tussen Standard en Antwerp was geen hoogvlieger. Gelukkig pakte The Great Old de drie punten wel.

Mark van Bommel vond dat zijn ploeg goed stond tegen Standard, maar daar gaat Patrick Goots niet mee akkoord. Antwerp miste dan wel de geschorste Vincent Janssen, maar ook in andere linies liep het niet.

“Ik zag veel middenveldspel, veel balverlies en weinig tot geen kansen. Standard was iets beter, maar in de zone van de waarheid eveneens onmondig. Butez en Bodart keken werkloos toe”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Toch is er volgens de analist geen zorgwekkend punt bereikt. “Neen, dat is niet zorgwekkend. Dit is een fase in de competitie. Antwerp scoorde drie keer in Leuven en vier keer thuis tegen Charleroi, niet eens zo lang geleden.”

Zonder Janssen en Balikwisha was het niet gemakkelijk tegen Standard. “Als je desondanks toch kan winnen op Sclessin, waar veel topclubs dit seizoen sneuvelden, dan mag Antwerp gewoon blij zijn met het resultaat.”

Winst tegen Club Brugge zondag zorgt zelfs voor een heel grote opsteker. “Dan komt het op gelijke hoogte van de ploeg die nu dé uitdager van Union voor de landstitel wordt genoemd. Zo zie je maar.”