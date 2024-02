Boskamp en Van het Groenewoud gaan helemaal los over VAR én voetbal op tv

Johan Boskamp heeft altijd een mening over het voetbal. Maar dat is ook zo bij zijn goede vriend Raymond van het Groenewoud.

Boskamp en Van het Groenewoud, twee vrienden, respectievelijk 75 en 73 ondertussen, maar ook mannen met een uitgesproken mening over alles en nog wat. En ook bij het muziekicoon is de bezetenheid voor het voetbal ontzettend groot.

Van het Groenewoud is een groot voetballiefhebber, maar hij heeft de laatste jaren enkele trends gezien die hij helemaal niet wou hebben in het favoriete spelletje. Alles wat toegevoegd werd, bracht volgens hem geen meerwaarde, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“De VAR bijvoorbeeld. Het eindeloze wachten vooraleer er een doelpunt wordt goedgekeurd. Dat is toch verschrikkelijk?”, stelt Van het Groenwoud.

Ook de televisie-uitzendingen kunnen veel beter. “Om maar te zwijgen over al die statistieken die op het scherm verschijnen. Ik wil de match zien, niet hoeveel procent van de passes er links, rechts of rechtdoor gaat. Als ik zie hoeveel tijd er wordt gestoken in analyses en tactische besprekingen, dan vind ik dat we voorbij gaan aan de pure essentie van de sport.”