Sporteconoom gooit Paul Gheysens en Antwerp onder de bus: "Hij houdt de club kunstmatig in leven"

De jaarrekening van Antwerp kleurt donkerrood met een verlies van 46,4 miljoen euro vorig boekjaar. Volgens sporteconoom Trudo Dejonghe moet er dringend iets veranderen.

Recordverlies

Hoewel een sportief een topjaar was voor Antwerp was dit financieel een heel pak minder. Er werd een verlies opgetekend van 46,4 miljoen euro. Gelukkig kon eigenaar Paul Gheysens juist genoeg bijpassen zodoende er geen sportieve sancties volgen.

Dit kan echter wel niet blijven duren.

Arthur Vermeeren onder de prijs verkocht

Wat wel in rekening moet worden gebracht is dat een aantal belangrijke uitgaande transfers en de Champions League pas in de jaarrekening van het volgend boekjaar zullen verschijnen.

“Door de inkomsten van de Champions League en de verkoop van Gaston Avila en Arthur Vermeeren kwam er meer dan 50 miljoen euro in het laatje”, zegt ook sporteconoom Trudo Dejonghe van de KU Leuven tegenover Het Nieuwsblad.

“Dat lijkt goed nieuws, maar door de hoge nood aan cash heeft de club Vermeeren wel onder de prijs verkocht. Bovendien zal de club niet elk seizoen in de groepsfase van de Champions League kunnen aantreden. En daarom zal Antwerp nog een aantal sterkhouders moeten verkopen."

Proflicentie in gevaar?

Antwerp heeft voor 7 miljoen euro aan openstaande schulden staan. Dit onder andere voor bezoldigingen en sociale lasten. Dit kan als een zwaard van Damocles over de club hangen.

“Die zullen straks ook nog moeten betaald worden om een proflicentie te kunnen bemachtigen”, zegt Dejonghe. “Als je al die elementen samenlegt, blijkt andermaal dat Paul Gheysens de club kunstmatig in leven houdt. Zonder zijn aanzienlijke financiële inspanningen was Antwerp al lang failliet. Hij voorkomt voorlopig dat Antwerp de weg van Beerschot opgaat. En als Gheysens ooit beslist om te club te verkopen, dan moet Antwerp hopen dat er een nieuwe sugar daddy zich aandient.”