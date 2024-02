Speelschema van WK 2026 bekendgemaakt: openingswedstrijd in iconisch stadion, finale wordt een heel stuk verder gespeeld

Het speelschema van het WK 2026 in Mexico, Canada en de VS is bekendgemaakt. De openingswedstrijd zal worden gespeeld in Mexico en de finale in New Jersey, VS.

Het WK in 2026 wordt een heel erg groot tornooi. Voor het eerst in de geschiedenis zullen er 48 landen meedoen. Dat gebeurt in 12 groepen van vier. Zo zullen finalisten acht wedstrijden moeten spelen. Op 11 juni 2026 wordt het WK afgetrapt in Estadio Azteca in Mexico. Hier werden al twee finales van het WK gespeeld en Diego Maradonna maakte er zijn legendarische doelpunt met de hand van God. Voor de finale van het tornooi zul je naar de VS moeten reizen. Die zal worden gespeeld in het MetLife Stadium op 16 juli 2026. Het stadion bevindt zich East Rutherford in de staat New Jersey. Het is overigens de thuishaven van de New York Giants en New York Jets, beide NFL-teams. The 2026 FIFA World Cup schedule is here. 🤩 pic.twitter.com/FbdPQXIsLw — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 4, 2024