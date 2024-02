Anderlecht-coach krijgt wind van voren van Buffalo-supporters na vreemde sollicitatie(?) bij Gent-speler

RSC Anderlecht won afgelopen weekend met het kleinste verschil van KAA Gent. Over die match - en één welbepaalde fase - is er ondertussen al veel inkt gevloeid. Maar ook na de wedstrijd was er nog een gek momentje.

Na de wedstrijd raakte coach Brian Riemer van RSC Anderlecht in gesprek met Archie Brown van KAA Gent. Dat gesprekje was ook duidelijk te zien op televisie bij rechtenhouder DAZN en viel niet in het goede keelgat bij de supporters van Gent.

Die meenden te kunnen horen - al dan niet met wat liplezen bij - dat Riemer al grappend vroeg aan Brown om naar Anderlecht te komen. "Come to us", zou hij gezegd hebben. Helemaal zeker is dat op basis van de beelden niet en sowieso was het geen ernstig verzoek.

En dan gaat Riemer tegen Brown gaan zeggen come to us #andgnt pic.twitter.com/bPGM2hWYqP — Gina Vermeulen (@GinaVermeulen) February 4, 2024

Brown zelf ging er overigens ook duidelijk niet op in. De flankverdediger van de Buffalo's kwam pas afgelopen zomer over van Lausanne Sports en droomt misschien eerder van een terugkeer naar Engeland dan van paars-wit.

De supporters van Gent op X reageerden wél op het voorval en willen dat Anderlecht zijn handen sowieso afhoudt van Brown: