Cuypers en... Vranckx doen deze winter kassa in Mechelen rinkelen: dit kwam er bij

Hugo Cuypers zijn transfer naar Chicago Fire is officieel. Zoals bekendgemaakt verdient KAA Gent daar 12 miljoen euro aan en nog een 2 miljoen aan bonussen. Maar ook KV Mechelen moet zijn graantje daar nog van hebben.

Cuypers verhuisde voor 6 miljoen van Malinwa naar Gent in de zomer van 2022. Op de meerwaarde van de transfer krijgen de Kakkers nog een doorverkooppercentage van 10 procent. Al moeten ze dat wel delen met zijn ex-club Olympiakos.

In totaal mogen ze dus 300.000 euro bijschrijven, weet GvA. Maar via een bonusconstructie in de transferdeal van Aster Vranckx mag KV Mechelen nog eens 500.000 euro verwachten.

De kassa rinkelde in Mechelen, wat ook nodig was. Op de transfers van Jordi Vanlerberghe (Bröndby), Yonas Malede (Maccabi Tel Aviv) en Frédéric Soelle Soelle (RWDM) kwam er nog eens bijna 1,5 miljoen binnen.