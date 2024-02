Een maand geleden nog in levensgevaar, nu komt Oostende met prachtig nieuws richting bekerclash met Antwerp

Adedapo Mebude had vorige maand een verkeersongeval. De speler van KV Oostende reed toen met zijn auto tegen een boom en was even in levensgevaar. Een maand later ziet de wereld er alweer helemaal anders uit.

Adedapo Mebude werd na een zwaar verkeersongeval geopereerd met spoed in het AZ Sint-Jan in Brugge. De eerste dagen was hij kritiek, maar zijn situatie stabiliseerde wel snel. Ondertussen zijn er stappen in de goede richting gezet door de jongeling. Mebude geeft aftrap van KV Oostende tegen Royal Antwerp FC De 22-jarige Engelse aanvaller zal deze week de aftrap geven voor het duel van KV Oostende in de Beker van België tegen Royal Antwerp FC. "Het ziet er beter en beter uit. Een exacte datum voor zijn terugkeer is er voorlopig nog niet, maar hij geeft de aftrap tegen Antwerp", aldus woordvoerder Bram Keirsebilck tegen Het Nieuwsblad. Mebude zelf gaf afgelopen weekend in een videoboodschap richting zijn ploegmaats ook al aan dat hij elke dag beter en beter werd. Het zal een fijn weerzien worden aan de Belgische kust tussen de aanvaller en zijn ploegmaats. Zijn herstel gaat ondertussen rustig verder, de komende maanden mogen we meer nieuws verwachten.





