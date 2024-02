Genk waarschuwt twee sleutelspelers: "Dat laten we bij niemand gebeuren"

Bij KRC Genk hebben ze toch twee sleutelspelers moeten verkopen. Dat is de realiteit waar elke Belgische club moet mee leven. Dimitri De Condé kan niet uitsluiten dat de ploeg er tegen volgend seizoen helemaal anders uitziet.

Zo is het zelfs nog altijd mogelijk dat Joseph Paintsil nog vertrek aangezien de transfermarkt in de VS nog altijd open is en LA Galaxy nog altijd geïnteresseerd is. Een vervanger aantrekken kan niet meer, maar dan zal er naar de jeugd gekeken worden. Konstantinos Karetsas overhevelen is dan een optie.

Dimitri De Condé heeft dat plan al klaarzitten mocht er nu toch nog een succesvolle deal bereikt worden. Paintsil zelf is immers ook zijn kar aan het keren. "Mocht het er alsnog van komen, dan versnellen we de doorstroming van onderuit", zegt de sportief directeur in HBvL.

Maar er zijn ook nog jongens die deze zomer hun laatste contractjaar ingaan. Sadick en McKenzie zitten in die categorie. “Zij houden die boot voorlopig nog af. We hebben nog even tijd, maar blijven ze dat doen, dan zal er in de zomer een oplossing moeten komen. We laten niemand zijn laatste jaar ingaan.”