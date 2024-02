'Axel Witsel in beeld voor transfervrije overstap naar de Eredivisie'

Axel Witsel is bezig aan zijn laatste maanden bij Atletico Madrid. Het contract van de ex-Rode Duivel loopt in juni van dit jaar af.

Feyenoord houdt er stevig rekening mee dat middenvelder Mats Wieffer deze zomer andere oorden opzoekt. Volgens Footballtransfers komt de Nederlandse club uit bij onze landgenoot Axel Witsel.

De 35-jarige ex-Rode Duivel is einde contract bij Atletico Madrid en zou transfervrij de overstap naar de Eredivisie kunnen maken.

Op dit moment is Witsel nog altijd van onschatbare waarde voor trainer Diego Simeone, maar of dat hem nog een nieuw contract oplevert in de Spaanse hoofdstad is maar zeer de vraag.

Witsel terug naar Standard?

Witsel werd de voorbije maanden ook al in verband gebracht met een terugkeer naar Standard, maar of dat nu al de oplossing is voor hem, is een ander paar mouwen.

Witsel heeft de nodige capaciteiten om bij de Nederlandse club het verlengstuk op het terrein te worden van trainer Arne Slot, al zal hij wel eventjes tijd nodig hebben om te wennen aan de opstelling van de Nederlandse club.

Daarnaast is het ook nog uitkijken naar de looneisen van Witsel. Het zou een stevige inspanning vragen, maar omdat hij transfervrij is kan er wat extra ingezet worden op het loon.