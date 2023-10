Richting Sclessin? Axel Witsel speelt open kaart over zijn toekomst na dit seizoen

Axel Witsel bleef afgelopen zomer aan boord bij Atletico Madrid. Onze landgenoot weet heel goed wat hij in de nabije toekomst nog wil bereiken.

Axel Witsel wordt al van voor deze zomer in verband gebracht met een terugkeer naar Standard, maar het is duidelijk dat de speler van Atletico Madrid eerst nog andere ambities heeft.

Zijn plan A is duidelijk om nog een contractverlenging te scoren bij zijn huidige ploeg, vooraleer hij andere opties zal overwegen. Al zal dat niet zo eenvoudig zijn als vorige zomer.

“In tegenstelling tot vorig jaar heb ik geen clausule meer die mijn contract automatisch verlengt afhankelijk van het aantal gespeelde wedstrijden tijdens het seizoen”, legt Witsel uit aan de Spaanse krant AS.

“Maar ik voel me goed hier en mijn familie ook. Fysiek voel ik me in staat om op dit niveau door te gaan, maar ik heb niet alle kaarten in handen. Ik zal geen tien jaar meer spelen, maar ik kan na dit jaar nog twee of drie seizoenen doen. En daarna? Waarom geen sportief directeur worden?”